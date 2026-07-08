بعد حادث هرمز.. البحري: الشحنة آمنة والناقلة تواصل صلاحيتها للإبحار

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” تعرض ناقلة النفط العملاقة “وديان” لحادث أثناء عبورها مضيق هرمز بتاريخ 7 يوليو 2026، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم أو العاملين على متنها.

وأوضحت الشركة أن جميع أفراد الطاقم بخير، وقد تم التأكد من سلامتهم، مشيرة إلى أن الشحنة لم تتأثر بالحادث، فيما لا تزال الناقلة في حالة صالحة للإبحار.

وأكدت “البحري” أنها أبلغت الجهات المختصة فور وقوع الحادث، وتواصل التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، إلى جانب متابعة تطورات الموقف بشكل مستمر والحفاظ على التواصل المباشر مع طاقم الناقلة.

وشددت الشركة على أن سلامة العاملين وحماية البيئة البحرية والإدارة الآمنة للسفن تمثل أولوياتها، مؤكدة استمرارها في تشغيل أسطولها وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة والموثوقية.