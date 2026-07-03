البرتغال تقلب الطاولة على كرواتيا وتحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس العالم 2026

تأهل المنتخب البرتغالي إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه المثير على نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تورونتو ضمن منافسات دور الـ32، ليضرب موعدًا مع المنتخب الإسباني في الدور المقبل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم المحاولات المتبادلة بين المنتخبين، قبل أن ينجح المنتخب الكرواتي في افتتاح التسجيل مع بداية الشوط الثاني عن طريق إيفان بيريشيتش عند الدقيقة (53)، ليضع منتخب بلاده في المقدمة.

وكثف المنتخب البرتغالي ضغطه بعد الهدف، حتى تمكن قائده كريستيانو رونالدو من إدراك التعادل في الدقيقة (68) من ركلة جزاء، أعادت المباراة إلى نقطة البداية وأشعلت الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، واصل المنتخب البرتغالي ضغطه الهجومي، ليخطف البديل غونزالو راموس هدف الفوز في الدقيقة (90+4)، مانحًا منتخب بلاده أفضلية ثمينة في اللحظات الحاسمة.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ تمكن المنتخب الكرواتي من هز الشباك في الدقيقة (90+13)، وسط فرحة كبيرة من لاعبيه وجماهيره، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) ويُلغي الهدف بداعي التسلل، ليطلق الحكم بعدها صافرة النهاية معلنًا فوز البرتغال بنتيجة 2-1 وتأهلها إلى دور الـ16، فيما ودعت كرواتيا البطولة بعد مواجهة كانت من بين الأكثر إثارة في دور الـ32.