البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات استهداف أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بعددٍ من الصواريخ الباليستية الإيرانية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات المتكررة تمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة المملكة، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

وأكد اليماحي، في بيان اليوم، تضامن البرلمان العربي الكامل مع الأردن، ودعمه للإجراءات التي يتخذها لحماية أمنه واستقراره وصون سلامة أراضيه، مجددًا رفضه أي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو يعرّض أمنها وسلامة شعوبها للخطر, محذرًا من استمرار هذه الانتهاكات التي تقوّض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.