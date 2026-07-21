البرلمان العربي: تصريحات المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن المملكة استفزازية وغير مسؤولة

أدان البرلمان العربي واستنكر التصريحات الصادرة عن ما يسمى بالمتحدث العسكري لمليشيا الحوثي الإرهابية بشأن اتهام المملكة العربية السعودية بحصار الشعب اليمني وفرض حظر على الملاحة البحرية.

وأكد رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، رفض البرلمان التام لهذه التصريحات الاستفزازية وغير المسؤولة، التي تتناقض مع ما تقوم به المملكة العربية السعودية من جهود متواصلة، وما تقدمه من دعم مستمر للشعب اليمني.

وشدد على رفض البرلمان العربي القاطع لأي تصريحات مسيئة أو تهديدات تستهدف المملكة العربية السعودية أو تمس سيادتها وأمنها الوطني، مؤكدًا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

ودعا اليماحي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم (2722)، بما يضمن حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وردع أي أعمال من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وجدد تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومصالحها.