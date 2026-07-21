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البرلمان الفرنسي يصادق على حظر وسائل التواصل الاجتماعي تحت 15 عاما

الثلاثاء ٢١ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
البرلمان الفرنسي يصادق على حظر وسائل التواصل الاجتماعي تحت 15 عاما
المواطن - فريق التحرير

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صادق نواب البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال أقل من 15 عاما؛ لتصبح بذلك فرنسا أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على حظر شامل على المنصات للأطفال، في ظل التنامي العالمي للآثار الضارة للمحتوى الرقمي على الأطفال.

ووافقت غرفتا البرلمان اليوم الثلاثاء على الإجراء، وهو مبادرة رئيسية للرئيس إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية.

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ويحظر مشروع القانون أيضا استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية.

 

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