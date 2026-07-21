البنتاغون يؤخر الكشف عن إصابات القوات الأمريكية في حرب إيران

كشفت مصادر لشبكة CNN أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تؤخر الإعلان عن إصابات القوات الأميركية خلال الحرب مع إيران، متجنبة الكشف العلني عن تداعيات الهجمات الإيرانية، فيما تكتفي بنشر بيانات الإصابات عبر نظام عسكري قد يتأخر تحديثه أياماً أو أسابيع وذلك بهدف حماية الجنود الأميركيين بالمنطقة.

وبحسب المصادر، لم تعد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تنشر بشكل منتظم تفاصيل الإصابات غير المميتة، ما جعل نظام تحليل الإصابات الدفاعية (DCAS) المصدر الرسمي الرئيسي لأعداد الإصابات في صفوف القوات الأميركية.

كما قال مسؤول في البنتاغون إن توثيق الإصابات قد يستغرق عدة أيام أو حتى أسابيع، بسبب إجراءات التقييم والمراجعة الطبية، مؤكداً أن قاعدة البيانات “تُحدّث بانتظام”.

وأظهرت بيانات راجعتها CNN تسجيل وفاة جديدة وإصابة 14 جنديًا منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو/حزيران، قبل أن تُحدّث القاعدة لاحقًا بإضافة أربع وفيات و20 إصابة جديدة.

وبرر المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل تأخير نشر معلومات الإصابات غير المميتة، قائلاً إن الإعلان الفوري عنها قد يمنح خصوم الولايات المتحدة معلومات قد تعرض أكثر من 50 ألف جندي أميركي منتشرين في الشرق الأوسط للخطر.

وأضاف أن الوزارة والقيادة المركزية تواصلان تقديم تحديثات حول العمليات والضربات الأميركية، مشيرًا إلى تصريحات الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث باعتبارها مصادر توضح أهداف العمليات الأميركية.

تأتي هذه التطورات بعد هجوم صاروخي إيراني استهدف قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن، وأسفر عن مقتل جنديين أميركيين وفقدان آخر، إضافة إلى مقتل جندي ثالث في شمال العراق خلال حادث مرتبط بإسقاط طائرة مسيرة إيرانية.

وكشفت وزارة الدفاع الأميركية، الاثنين، أن ما يقرب من 100 جندي أميركي تعرضوا لإصابات متفاوتة الشدة منذ 7 يوليو/تموز.