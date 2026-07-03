البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت (0.25%).

وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (26.16) نقطة، ليصل عند مستوى (10679.03) نقطة.