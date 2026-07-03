سلمان للإغاثة: 576 مستفيدًا من خدمات مركز الأطراف الصناعية في تعز وزارة الدفاع تعلن فتح باب التقديم على الوظائف العسكرية للرجال والنساء تحذير من السفارة السعودية في فيتنام بسبب موجة عواصف حتى 5 يوليو عوالق ترابية على شرورة البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع النصر يتعاقد مع آنج بوستيكوجلو لمدة موسمين حرس الحدود يحبط تهريب 10 كيلو حشيش في جازان ضبط أكثر من 6 آلاف قطعة ملابس مقلدة داخل مبنى سكني بالعزيزية مونديال 2026: إحصاءات رسمية تكشف أبرز أرقام المنتخبات واللاعبين حتى دور الـ(32) تصادم شاحنتين بالمدينة المنورة دون إصابات
أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت (0.25%).
وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (26.16) نقطة، ليصل عند مستوى (10679.03) نقطة.