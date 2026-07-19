Icon

عطل تقني يضرب منصتي فيسبوك وإنستغرام في عدة دول Icon حرس الحدود ينفذ مبادرة لتنظيف قاع البحر في منطقة مكة المكرمة Icon توقف شبه كامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز Icon مبابي هداف كأس العالم بـ10 أهداف.. وميسي يحتفظ بفرصة المنافسة Icon طرح 60 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص Icon الداخلية تطبق إصدار وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمها بمدد تبدأ من ثلاثة أشهر Icon القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تتصدى لعدة اعتداءات جوية إيرانية Icon #يهمك_تعرف | البلديات والإسكان: إتاحة 70 خدمة رقمية عبر تطبيق توكلنا Icon القوات الأمريكية تستهدف سواحل إيران الجنوبية Icon وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي عن عمر ناهز الـ42 عاماً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
لتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية

“البيئة” تدعو لترشيد استهلاك المياه خلال فصل الصيف

الأحد ١٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٩ مساءً
“البيئة” تدعو لترشيد استهلاك المياه خلال فصل الصيف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أفراد المجتمع، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وزيادة الطلب على المياه؛ إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها، وترشيد استهلاكها، مبينة أن الاستخدام المسؤول لهذا المورد الحيوي، يُسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، وتحقيق الأمن المائي؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة، أن ترشيد استهلاك المياه يتحقق بتبني العديد من السلوكيات اليومية المهمة، التي تُسهم في تعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال إصلاح التسربات المائية والإبلاغ عنها فور اكتشافها، واستعمال أدوات ترشيد استهلاك المياه؛ مما يُسهم في تقليل الهدر، بالإضافة إلى التأكد من إغلاق صنابير المياه بإحكام بعد الاستعمال، واستخدام وسائل الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، لما لها من دور في رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد.
وأكدت الوزارة أن المحافظة على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز الجهود من قِبل كافة أفراد المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتعزيز الوعي بالاستخدام الأمثل، وتبني السلوكيات الرشيدة في استهلاك المياه؛ مما يُسهم في دعم الأمن المائي، وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد