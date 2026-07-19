“البيئة” تدعو لترشيد استهلاك المياه خلال فصل الصيف

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أفراد المجتمع، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وزيادة الطلب على المياه؛ إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ عليها، وترشيد استهلاكها، مبينة أن الاستخدام المسؤول لهذا المورد الحيوي، يُسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، وتحقيق الأمن المائي؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأوضحت الوزارة، أن ترشيد استهلاك المياه يتحقق بتبني العديد من السلوكيات اليومية المهمة، التي تُسهم في تعظيم الاستفادة منها، وذلك من خلال إصلاح التسربات المائية والإبلاغ عنها فور اكتشافها، واستعمال أدوات ترشيد استهلاك المياه؛ مما يُسهم في تقليل الهدر، بالإضافة إلى التأكد من إغلاق صنابير المياه بإحكام بعد الاستعمال، واستخدام وسائل الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط، لما لها من دور في رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الفاقد.

وأكدت الوزارة أن المحافظة على الموارد المائية وترشيد استهلاكها، مسؤولية مشتركة تتطلب تعزيز الجهود من قِبل كافة أفراد المجتمع والقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتعزيز الوعي بالاستخدام الأمثل، وتبني السلوكيات الرشيدة في استهلاك المياه؛ مما يُسهم في دعم الأمن المائي، وتعظيم الاستفادة منها، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.