القوات المسلحة الأردنية: تحييد خمس طائرات مسيّرة إيرانية البيئة تمدد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام أمطار ورياح نشطة على منطقة نجران حتى التاسعة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50% الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام، لتنتهي في 5 صفر 1449هـ الموافق 9 يوليو 2027م، وذلك في إطار جهودها لتيسير الإجراءات التنظيمية، وتعزيز الاستدامة المائية.
وأوضحت الوزارة أن تمديد المهلة يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار رخص استخدام مياه الآبار، وتنظيم استخدامات المياه الجوفية، والإسهام في تحقيق الاستدامة المائية، وضمان استمرارية أنشطة المستفيدين؛ بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها.
وبيّنت الوزارة أن الفئات المستفيدة من قرار التمديد تشمل الأفراد، والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي، داعيةً جميع المشمولين إلى الاستفادة من المهلة واستكمال إجراءات الحصول على الرخص خلال الفترة المحددة.
وأكدت الوزارة أن قرار التمديد لا يشمل رخص استخدام الشركات الزراعية المحلية وكبار مزارعي القمح، ورخص استخدام أنشطة أشياب المياه ومصانع المياه المعبأة، التي تخضع للضوابط والإجراءات المنظمة لها.