البيئة تمدد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمختلف الأغراض لمدة عام، لتنتهي في 5 صفر 1449هـ الموافق 9 يوليو 2027م، وذلك في إطار جهودها لتيسير الإجراءات التنظيمية، وتعزيز الاستدامة المائية.

وأوضحت الوزارة أن تمديد المهلة يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار رخص استخدام مياه الآبار، وتنظيم استخدامات المياه الجوفية، والإسهام في تحقيق الاستدامة المائية، وضمان استمرارية أنشطة المستفيدين؛ بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية واستدامتها.

وبيّنت الوزارة أن الفئات المستفيدة من قرار التمديد تشمل الأفراد، والجهات الحكومية، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي، داعيةً جميع المشمولين إلى الاستفادة من المهلة واستكمال إجراءات الحصول على الرخص خلال الفترة المحددة.

وأكدت الوزارة أن قرار التمديد لا يشمل رخص استخدام الشركات الزراعية المحلية وكبار مزارعي القمح، ورخص استخدام أنشطة أشياب المياه ومصانع المياه المعبأة، التي تخضع للضوابط والإجراءات المنظمة لها.