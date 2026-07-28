الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة البيرو شبكة الطرق تدعم الوصول إلى وجهة البحر الأحمر عبر 3 مسارات برية متنوعة لدعم السياحة البيئة للمشاركين في مهرجانات الإبل: التزموا بأنظمة الرفق بالحيوان تجنبًا للمخالفات والعقوبات صندوق تنمية الموارد البشرية يوقع مذكرة تعاون لتوظيف وتمكين 5500 مواطن ومواطنة إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب في الخرطوم واجهة الليث البحرية.. متنفس ساحلي يعزز جاذبية المحافظة وجودة الحياة الدوري الإنجليزي يعتمد تجربة جديدة للحد من تظاهر حراس المرمى بالإصابة سوق الكربون الطوعي.. منصة سعودية تقود التحول المستدام وتعزز الاقتصاد منخفض الكربون رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى العاشرة مساء #يهمك_تعرف | لا إفصاح عن السيارة الجديدة.. حساب المواطن يوضح آلية احتساب الأصول
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة تكثيف أعمالها الرقابية خلال مشاركتها في مهرجانات الإبل؛ لمتابعة الالتزام بأنظمة ولوائح الرفق بالحيوان، ورصد المخالفات المتعلقة بالإبل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأشارت الوزارة إلى أن إيذاء الثروة الحيوانية يُعد من المخالفات التي تستوجب المساءلة النظامية، وذلك وفقًا للمادة (28) من نظام الزراعة، ويعاقب مرتكب هذه المخالفة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتختص النيابة العامة، وفقًا للمادة (29) من النظام، بالتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.
ودعت الوزارة جميع المشاركين وملاك الإبل إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، حفاظًا على سلامة الحيوان، وتعزيزًا لمبادئ الرفق به خلال فعاليات المهرجانات.