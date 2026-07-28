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البيئة للمشاركين في مهرجانات الإبل: التزموا بأنظمة الرفق بالحيوان تجنبًا للمخالفات والعقوبات

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٢ مساءً
البيئة للمشاركين في مهرجانات الإبل: التزموا بأنظمة الرفق بالحيوان تجنبًا للمخالفات والعقوبات
المواطن - واس

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أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة تكثيف أعمالها الرقابية خلال مشاركتها في مهرجانات الإبل؛ لمتابعة الالتزام بأنظمة ولوائح الرفق بالحيوان، ورصد المخالفات المتعلقة بالإبل، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأشارت الوزارة إلى أن إيذاء الثروة الحيوانية يُعد من المخالفات التي تستوجب المساءلة النظامية، وذلك وفقًا للمادة (28) من نظام الزراعة، ويعاقب مرتكب هذه المخالفة بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتختص النيابة العامة، وفقًا للمادة (29) من النظام، بالتحقيق والادعاء أمام المحكمة المختصة.
ودعت الوزارة جميع المشاركين وملاك الإبل إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، حفاظًا على سلامة الحيوان، وتعزيزًا لمبادئ الرفق به خلال فعاليات المهرجانات.

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