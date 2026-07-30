هيئة الترفيه تخرّج خمس جمعيات ترفيهية من برنامج المسرعة الرقمية هيئة التأمين: نمو الأقساط المكتتبة لتتجاوز 84 مليار ريال ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار البيان المشترك بشأن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يؤكد على تعزيز الأمن البحري في المنطقة وزارة الدفاع تستضيف اجتماعًا دوليًا لمناقشة مبادرة المملكة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات مجلس التعاون يدين الهجوم بطائرة مسيّرة على ميناء دمياط في مصر الجيش السوداني يشن هجمات جوية على مواقع الدعم السريع بكردفان بنك إنجلترا يثبت معدل الفائدة عند 3.75% المملكة تستضيف الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة الملك سلمان وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال
أصدرت الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بيانًا مشتركًا فيما يلي نصه:
وجاء في نص البيان المشترك:
– إن حكومات الدول المؤسسة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، المجتمعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 30 يوليو 2026م، إذ تؤكد من جديد التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والقواعد والأعراف المعترف بها دولياً.
– وتدرك التحديات المتزايدة التي تواجه الأمن البحري العالمي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون الدفاعي البحري الجماعي لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية، وتأمين طرق إمدادات الطاقة العالمية في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن.
– وإذ تؤكد قناعتها بأن الأمن البحرى مسؤولية مشتركة، وأن التعاون والتنسيق بين الدول يمثلان الركيزة الأساسية لمواجهة التهديدات البحرية المشتركة والعابرة للحدود، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي. حيث اتفقت الدول المؤسسة وأقرت ما يلي:
صدور بيان مشترك عن 14 دولة من الدول المشاركة لإنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، مع استمرار انضمام بقية الدول فور استكمال إجراءاتها الوطنية، وبقاء باب الانضمام مفتوحًا أمام جميع الدول الراغبة. pic.twitter.com/A5EmSLvkjk
— وزارة الدفاع (@modgovksa) July 30, 2026