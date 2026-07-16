البيت الأبيض: إيران ترغب في إبرام اتفاق والمحادثات مستمرة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، اليوم، إن إيران لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة وتبدي رغبتها في التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن المفاوضات لم تنته رغم الضربات الأمريكية المتواصلة على إيران خلال الأيام الماضية.

وأضافت ليفيت، خلال إحاطة صحفية، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود أو انتهت بالكامل، أنها تحدثت مع الرئيس دونالد ترامب قبل نحو ساعة، مشيرة إلى أن إيران “تواصل الحديث مع الولايات المتحدة وتعبّر عن رغبتها في إبرام اتفاق معنا، لأنها تتعرض لضربات مدمرة من الجيش الأمريكي”، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وعزت ليفيت الضربات الأخيرة إلى ما وصفته بانتهاك إيران مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن، موضحة أن المذكرة تلزم طهران بعدم إطلاق النار على السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وتابعت: “اتخذت إيران، للأسف، قراراً مأساوياً بالنسبة إليها بفعل ذلك، والرئيس ترامب لن يقف مكتوف اليدين ويسمح بوقوع هذه الأعمال الإرهابية في المضيق من دون ضمان أن تدفع إيران ثمنها، وهذا ما نشهده الآن”.