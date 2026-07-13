البيوت الطينية في ثول.. ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر

نسجت البيوت الطينية القديمة في مركز ثول شمال محافظة جدة، بجدرانها السمراء وأسقفها المحمولة على جذوع الأثل والنخيل، ملحمةً عمرانيةً تجاوزت حدود الزمان والمكان، لتبقى شاهدًا صامتًا على قرونٍ من الحياة البحرية، وتحمل بين تفاصيلها ذاكرة أجيالٍ عاشت على إيقاع الموج، وصاغت من الطين والحجر والخشب إرثًا معماريًا يجسد أصالة الإنسان وقدرته على مواءمة البيئة وصناعة الجمال من أبسط مواردها.

وعلى امتداد أزقة البلدة القديمة، تقف هذه البيوت شامخةً رغم ما تركته السنون على جدرانها من تشققات، وكأنها ترفض أن تنحني أمام الزمن، محافظةً على ملامحها التي صنعتها أيادي البنّائين المهرة، لتظل سجلًا مفتوحًا يروي تاريخ قريةٍ ارتبطت بالبحر الأحمر، واتخذت من الصيد والتجارة والملاحة أسلوبًا للحياة.

وتكشف مكونات هذه المباني عن عبقرية العمارة التقليدية في الساحل الغربي للمملكة، حيث شُيدت الجدران من الطين المدكوك الممزوج بالحصى البحرية، بينما ارتكزت الأسقف على جذوع الأشجار وسعف النخيل، في تصميمٍ يجمع البساطة والكفاءة، ويوفر عزلًا طبيعيًا يتلاءم مع البيئة الساحلية، ويعكس فهمًا عميقًا لطبيعة المناخ قبل ظهور تقنيات البناء الحديثة.

وتعكس البيوت الطينية في ثول جانبًا مهمًا من الهوية العمرانية للمجتمعات الساحلية في المملكة، حيث لم تكن المساكن مجرد مبانٍ للإقامة، بل فضاءاتٍ اجتماعية احتضنت تفاصيل الحياة اليومية، وشكلت جزءًا من النسيج الثقافي والاقتصادي للقرية، في زمنٍ ازدهرت فيه ثول بوصفها إحدى المحطات الساحلية على البحر الأحمر.

وتجسد البيوت الطينية القديمة في ثول نموذجًا أصيلًا للعمارة الساحلية التقليدية، حيث تتناغم الجدران الطينية مع جذوع الأشجار والأسقف المصنوعة من سعف النخيل، في مشهدٍ يحفظ ذاكرة قريةٍ بحريةٍ عريقة، ويجسد ارتباط الإنسان ببيئته عبر قرون من التاريخ.

ولا تزال البيوت الطينية القديمة في ثول، تحتفظ بقيمتها التاريخية والمعمارية وبوصفها شاهدًا حيًا على مرحلة مهمة من تاريخ المنطقة، وموردًا ثقافيًا يستحق التوثيق والحماية، بما يسهم في تعزيز السياحة الثقافية وصون التراث العمراني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى المحافظة على الهوية الوطنية واستثمار المواقع التاريخية.