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التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على البورد السعودي في عدة اختصاصات دقيقة

الإثنين ٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٤ مساءً
التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على البورد السعودي في عدة اختصاصات دقيقة
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، فتح بوابة التقديم على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الدقيقة للطب والجراحة، والاختصاص الرئيس للصيدلة السريرية لعام 2027، وذلك عبر بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية.

استقبال طلبات التقديم

وأوضحت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون نهاية يوم 23 يوليو، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 3 أغسطس و3 سبتمبر، وآخر موعد لترتيب رغبات المرشحين لأفضلية المراكز التدريبية عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 3 سبتمبر.
وبينت أنه سيتم بعد ذلك إجراء المطابقة النهائية وسيكون إعلان النتائج بالنسبة للاختصاصات الدقيقة للطب والجراحة في 9 نوفمبر القادم، فيما سيكون إعلان النتائج لبرامج الاختصاص الرئيس للصيدلة السريرية في 16 نوفمبر القادم وستكون بداية برامج التدريب في 1 يناير 2027.
ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم مراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم والمعلنة في بوابة الهيئة الإلكترونية، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة، والاطلاع على الجدول الزمني لكل تخصص.

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