النائب العام يستقبل وزير الإعلام لبحث سبل تطوير التعاون المشترك تركي بن طلال يزور مصابي حادث اللعبة الترفيهية ويؤكد: لا تهاون مع أي تقصير انقطاع شامل للكهرباء في كوبا السعودية تعزز ريادتها العالمية في حوكمة الذكاء الاصطناعي التخصصات الصحية تعلن بدء التقديم على البورد السعودي في عدة اختصاصات دقيقة ماكرون من دمشق: فرنسا ملتزمة بدعم سوريا موحدة ومستقرة مصرع 8 أشخاص في مومباي جراء انهيار مبنى وأمطار موسمية غزيرة جامعة طيبة تفتح باب التقديم بنظام التدريس بالساعات للفصل الأول 1448هـ سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في وسط وجنوب قطاع غزة تراجع أسعار النفط بأكثر من 1%
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، فتح بوابة التقديم على برامج البورد السعودي في الاختصاصات الدقيقة للطب والجراحة، والاختصاص الرئيس للصيدلة السريرية لعام 2027، وذلك عبر بوابة التقديم والمفاضلة الإلكترونية.
وأوضحت أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم سيكون نهاية يوم 23 يوليو، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 3 أغسطس و3 سبتمبر، وآخر موعد لترتيب رغبات المرشحين لأفضلية المراكز التدريبية عبر البوابة الإلكترونية ولرفع النتائج من قبل اللجان يوم 3 سبتمبر.
وبينت أنه سيتم بعد ذلك إجراء المطابقة النهائية وسيكون إعلان النتائج بالنسبة للاختصاصات الدقيقة للطب والجراحة في 9 نوفمبر القادم، فيما سيكون إعلان النتائج لبرامج الاختصاص الرئيس للصيدلة السريرية في 16 نوفمبر القادم وستكون بداية برامج التدريب في 1 يناير 2027.
ودعت الهيئة الراغبين بالتقديم مراجعة المتطلبات الخاصة بالتقديم والمعلنة في بوابة الهيئة الإلكترونية، والتأكد من توفرها قبل انتهاء المواعيد المحددة، والاطلاع على الجدول الزمني لكل تخصص.