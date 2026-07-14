كشفت دراسة علمية أجريت في أستراليا، أن ممارسة التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين.

وتبيّن من الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Journal of Sport and Health Science أن المدخنين الذين يشاركون في برامج التدريبات الرياضية تتزايد قدرتهم على الإقلاع عن التدخين أو على الأقل تقليل عدد السجائر التي يقومون بتدخينها.

ووجد الفريق البحثي من جامعة “أديليد” الأسترالية أن جلسة تمرين واحدة تقلل الرغبة في الحصول على النيكوتين بشكل فوري لمدة نصف ساعة بعد الانتهاء من التدريبات.

وقال رئيس فريق الدراسة بين سينج: “إن الإقلاع عن التدخين من أفضل الأشياء التي يمكن أن يقوم بها الشخص للحفاظ على صحته، ولكنه أيضًا من أصعب الأمور”، مضيفًا في تصريحات للموقع الإلكتروني “هيلث داي” المتخصص في الأبحاث الطبية “إن كثيرًا من المدخنين يرغبون في الإقلاع، ولكن برامج الإقلاع المتبعة حاليًا قد لا تناسب جميع الأشخاص، وعليه فإننا بحاجة لمزيد من الإستراتيجيات التي يمكن تطبيقها خلال الحياة اليومية بدون تكلفة إضافية”. واستعرض الباحثون نتائج 59 تجربة إكلينيكية بشأن مزايا التدريبات البدنية بالنسبة لمن يحاولون الإقلاع عن التدخين. وشملت تلك التجارب أكثر من 9 آلاف شخص.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يشاركون في برامج التدريبات الرياضية تتزايد قدرتهم على الإقلاع عن التدخين لمدة سبعة أيام بنسبة 21%، وأن فرصتهم في الإقلاع بشكل نهائي تتزايد بنسبة 15%.

وكشفت التجارب أيضًا أن ممارسة الرياضة تقلل كميات السجائر التي يدخنها الشخص بواقع سيجارتين يوميًا، وأنه من الممكن أيضًا ممارسة الرياضة للتغلّب على حالات النهم المفاجئ للنيكوتين.

ونقل موقع “هيلث داي” عن الباحثة كارول ماهير المتخصصة في علوم السكان والصحة الرقمية في جامعة “أديليد” قولها: “إن هذه النتائج كشفت أن التدريبات البدنية يمكن استخدامها ضمن إستراتيجيات التغلّب على الرغبة الملحة في التدخين”.