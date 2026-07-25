التلفزيون اليمني: استهداف منصات صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في مأرب والجوف

أعلن التلفزيون اليمني، السبت، استهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في مأرب والجوف، وكذلك استهداف مواقع للحوثي في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر في مأرب والجوف.

وأشار التلفزيون اليمني إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات الحوثية باستهداف مواقعهم في الاستهدافات، وفقا لـ”العربية”.

وقبلها، قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، إن “ميليشيا الحوثي الإرهابية تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات إيران “، مضيفاً أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن.

وشدد العليمي، على حسابه في “إكس”، أن “على ميليشيا الحوثي إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب”، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل مع تحالف دعم الشرعية لحماية الممرات المائية.

وفي وقت سابق، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. وأشار المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية، اللواء الركن تركي المالكي، إلى أن الأهداف التي جرى تدميرها مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر.

وأوضح التحالف بأنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، مبيناً أن جميع موانئ الحديدة مفتوحة أمام الملاحة البحرية.

وذكر المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر، لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأوضح اللواء المالكي أن المملكة وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني الشقيق وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات، وتجدد المملكة استمرار وقوفها معهم لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية.