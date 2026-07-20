الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تمديد فترة التقديم على برنامج المقررات الإلكترونية الجامعية -عن بُعد-، حتى يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في الالتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات غير المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الجامعة أن البرنامج يضم عددًا من التخصصات الشرعية واللغوية والإنسانية، تشمل: القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشريعة، والعقيدة والدعوة، واللغة العربية، والأنظمة، والاقتصاد، ويُقدَّم بنمط “التعليم عن بُعد”، بما يتيح للدارسين مواصلة رحلتهم العلمية، والحصول على درجات علمية كالدبلوم أو البكالوريوس، وفق اللوائح المنظمة للبرنامج.

ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على دليل القبول، واستكمال إجراءات التقديم عبر المنصة الإلكترونية على الرابط: http://distancelearning.iu.edu.sa.