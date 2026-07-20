صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة بنسبة 11.4% الصين تبقي سعر الفائدة الرئيسي للقروض السنوية عند 3% الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إيرانية موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تمديد فترة التقديم على برنامج المقررات الإلكترونية الجامعية -عن بُعد-، حتى يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في الالتحاق بالبرنامج من الطلاب والطالبات غير المقيمين في المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الجامعة أن البرنامج يضم عددًا من التخصصات الشرعية واللغوية والإنسانية، تشمل: القرآن الكريم، والحديث الشريف، والشريعة، والعقيدة والدعوة، واللغة العربية، والأنظمة، والاقتصاد، ويُقدَّم بنمط “التعليم عن بُعد”، بما يتيح للدارسين مواصلة رحلتهم العلمية، والحصول على درجات علمية كالدبلوم أو البكالوريوس، وفق اللوائح المنظمة للبرنامج.
ودعت الجامعة المتقدمين إلى الاطلاع على دليل القبول، واستكمال إجراءات التقديم عبر المنصة الإلكترونية على الرابط: http://distancelearning.iu.edu.sa.