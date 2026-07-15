الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق التسجيل في برنامج أخصائي قانون الأمن السيبراني

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية ممثلةً في معهد البحوث والدراسات التسجيل برنامج “أخصائي قانون الأمن السيبراني”، خلال الفترة من 14 يوليو حتى 14 أغسطس 2026م، وذلك في خطوة تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية بالمعارف القانونية والتنظيمية المرتبطة بالأمن السيبراني، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات التشريعية ومتطلبات الحوكمة والامتثال.

ويُقدَّم البرنامج عن بُعد، ويجمع المحاضرات المتخصصة والتعلّم الذاتي، بما يعزز مرونة التعلّم ويواكب احتياجات الفئات المستهدفة، حيث يستهدف القيادات التنفيذية، ومنسوبي الأمن السيبراني، والقانونيين والمستشارين، إضافة إلى المختصين في الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.

ويتناول البرنامج عددًا من المحاور المتخصصة، تشمل الإطار التشريعي الوطني للأمن السيبراني، وحوكمة الامتثال وفق الضوابط الوطنية، والتحقيقات الرقمية والجوانب القانونية للقضايا السيبرانية، وصياغة العقود التقنية، والكتابة القانونية للمذكرات والسياسات والتقارير.

ويأتي البرنامج ضمن جهود الجامعة السعودية الإلكترونية في تقديم برامج مهنية متخصصة تسهم في تطوير القدرات الوطنية، ودعم بناء كفاءات مؤهلة لمتطلبات سوق العمل في المجالات الرقمية والتقنية المتسارعة.

يُذكر أن الجامعة السعودية الإلكترونية تستقبل طلبات القبول في البرنامج من خلال الرابط التالي: https://learn.seu.edu.sa/programs/cybersecurity-law-specialist.