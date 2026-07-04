الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق النسخة الثانية من الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني بالشراكة مع “NELC”

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثلة بمعهد البحوث والدراسات، بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (NELC)، النسخة الثانية من برنامج الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني؛ بهدف تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الممارسات التعليمية الرقمية بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في قطاع التعليم والتدريب.

ويتضمن البرنامج محتوى تعليميًا تفاعليًا، ومحاضرات متزامنة وغير متزامنة، إضافةً إلى مشروع تطبيقي لإتمام متطلبات الزمالة، كما يركز على عدد من المسارات التدريبية، تشمل تقنيات التعليم، والقيادة الرقمية، والسياسات والممارسات الوطنية في التعليم الإلكتروني.

ويستهدف البرنامج المعلمين والمدربين وأعضاء هيئة التدريس، وقادة المدارس والجامعات، ومتخصصي التعليم الإلكتروني والجودة والتحول الرقمي، ويمنح المشاركين شهادات مهنية احترافية معتمدة، حيث تبدأ فترة التقديم من (4 – 30 يوليو 2026)، بينما ينطلق البرنامج في (1 أغسطس 2026 لمدة ثمانية أسابيع).