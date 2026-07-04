Icon

اكتمال 3 فرص تبرع عبر منصة “إحسان” لتشجير مساحات تتجاوز 225.7 ألف متر مربع Icon الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق النسخة الثانية من الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني بالشراكة مع “NELC” Icon ملكة النرويج تحتفل بعيد ميلادها الـ89 Icon رئيس وزراء الهند: سنواصل التوسع في بناء مصافي نفط جديدة Icon جامعة الباحة تبدأ القبول لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط Icon أمير نجران يقلّد قائد السرية الأولى للحماية بالأمن الدبلوماسي رتبته الجديدة Icon ضبط مواطن مخالف لارتكابه بـ محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon الزيدي يتعهد بعدم التهاون مع أي فاسد في العراق Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب ‌سواحل تشيلي Icon المنافذ الجمركية تسجل 1198 حالة ضبط خلال أسبوع Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق النسخة الثانية من الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني بالشراكة مع “NELC”

السبت ٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٤ مساءً
الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق النسخة الثانية من الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني بالشراكة مع “NELC”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية، ممثلة بمعهد البحوث والدراسات، بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (NELC)، النسخة الثانية من برنامج الزمالة الوطنية في التعليم الإلكتروني؛ بهدف تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز جودة الممارسات التعليمية الرقمية بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في قطاع التعليم والتدريب.

ويتضمن البرنامج محتوى تعليميًا تفاعليًا، ومحاضرات متزامنة وغير متزامنة، إضافةً إلى مشروع تطبيقي لإتمام متطلبات الزمالة، كما يركز على عدد من المسارات التدريبية، تشمل تقنيات التعليم، والقيادة الرقمية، والسياسات والممارسات الوطنية في التعليم الإلكتروني.

ويستهدف البرنامج المعلمين والمدربين وأعضاء هيئة التدريس، وقادة المدارس والجامعات، ومتخصصي التعليم الإلكتروني والجودة والتحول الرقمي، ويمنح المشاركين شهادات مهنية احترافية معتمدة، حيث تبدأ فترة التقديم من (4 – 30 يوليو 2026)، بينما ينطلق البرنامج في (1 أغسطس 2026 لمدة ثمانية أسابيع).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية
السعودية

الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول...

السعودية