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الجامعة السعودية الإلكترونية ورئاسة الشؤون الدينية تطلقان برنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية

الخميس ٢٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٨ مساءً
الجامعة السعودية الإلكترونية ورئاسة الشؤون الدينية تطلقان برنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، بالشراكة مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إطلاق برنامج الزمالة الوطنية للتوعية الفكرية، الذي سيُتاح التسجيل فيه خلال الفترة من 26 يوليو إلى 25 أغسطس 2026م.
ويتضمن البرنامج أربعة مسارات رئيسية تشمل: الوعي بالذات والأسس المنهجية للأمن الفكري، وتحليل الخطاب والانحرافات الفكرية، والبيئة الرقمية وأدوات الرصد والتأثير، والممارسة المهنية وتصميم المبادرات؛ بما يسهم في تنمية المهارات التحليلية والتطبيقية، وتعزيز الكفاءة المهنية للمشاركين.
ويستهدف البرنامج ممارسي التوعية الفكرية، والأئمة والخطباء والدعاة، والمختصين في مجالات التعليم والإعلام والإرشاد، ومنسوبي الجهات الحكومية والأمنية، ومنسوبي البعثات والملحقيات الحكومية خارج المملكة، إلى جانب المهتمين بالتطوير المهني في مجال الوعي الفكري؛ بما يسهم في بناء قدرات وطنية مؤهلة، وتعزيز حضور الخطاب المعتدل.
ويُعد البرنامج ثمرةً للتكامل بين الخبرة الشرعية والعلمية التي تمثلها رئاسة الشؤون الدينية، والإمكانات التعليمية والتقنية التي تتميز بها الجامعة السعودية الإلكترونية؛ بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة منه، وتعزيز وصوله إلى المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويمكن التسجيل عبر الرابط: https://learn.seu.edu.sa/programs/national-fellowship-program-for-intellectual-awareness.

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