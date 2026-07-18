قطر تدين الهجمات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح تحقيق السلام العادل والدائم طريق رفحاء – حائل الجديد يدعم الحركة اللوجستية بين المنطقتين سكالوني: خبرة النهائيات لا تمنح الأرجنتين أفضلية أمام إسبانيا موسم الفواكه الصيفية بالعُلا يعزّز القيمة المضافة للمحاصيل المحلية مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وسلطنة عُمان الدفاعات الجوية الكويتية تعترض صواريخ وطائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي بالفيديو والصور.. فريق “رقيب” يتوج بالمركز الأول في هاكثون إبداعثون الأمطار الغزيرة تغرق المنازل والطرق في كوريا المنافذ الجمركية تسجل 1131 حالة ضبط خلال أسبوع
أكدت جامعة الدول العربية أن القدس المحتلة تمثل جوهر القضية الفلسطينية، وأن استهدافها يهدف إلى تغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وطمس طابعها التاريخي والقانوني، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير الدكتور فائد مصطفى، خلال المؤتمر الدولي بشأن القدس، الذي عُقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان “القدس خط المواجهة للتهجير والضم ومفتاح السلام العادل والدائم”.
وأوضح أن القدس تمر بمرحلة خطيرة في ظل استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في الضم والاستيطان والتهجير القسري، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، والاعتداء على المقدسات، وفرض قيود على حرية العبادة، مؤكدًا أن هذه السياسات تقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف سياسات الاستيطان والضم والتهجير، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن السلام العادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.