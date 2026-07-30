الجامعة العربية تدين استهداف سفينتين بدمياط وتحذر من توسيع رقعة الصراع بالمنطقة

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، عن استنكاره بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط بجمهورية مصر العربية يوم 29 يوليو الجاري، والذي تبين وفقًا لبيان مجلس الوزراء المصري أنه ناتج عن طائرة مسيرة.
وشدد على أن هذا الاستهداف يُمثل عدوانًا مرفوضًا ومدانًا على المقدرات المصرية، وحذر من مغبة ما قد يقدم عليه بعض الأطراف من محاولات، يائسة وجبانة، لتوسيع رقعة الصراع الإقليمي الدائر في المنطقة، والدخول في مغامرات غير محسوبة.
وأكد فهمي في بيان مجددًا أن الاعتداءات على الدول العربية مرفوضة على طول الخط، مشيرًا إلى دور مصر الواضح من بداية الحرب المتواصلة منذ فبراير الماضي في العمل بشكل جاد ومتواصل لإيجاد مخرج للأزمة المستحكمة، والسعي لدى الأطراف لخفض التصعيد على أساس يُنهي الاعتداءات، ويحفظ للدول العربية أمنها وسيادتها، والأمن والاستقرار للجميع.