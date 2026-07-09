الجامعة العربية تستنكر هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء الدولي

أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استنكاره الشديد لقيام طائرة إيرانية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي منذ أيام، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراتٍ متصاعدة وتحدياتٍ جسيمة، تُهدد أمنها واستقرارها.

وأكد المتحدث أن هبوط الطائرة المذكورة، الذي تمّ دون تنسيق مسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إنما يُشكل إنتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي.

وذكّر المتحدث الرسمي مُجدداً بموقف الجامعة العربية الثابت بدعم سيادة الدول العربية وإستقلالها، وكذا بالتضامن الكامل مع اليمن، قيادةً وشعباً، والوقوف إلى جانب كل الإجراءات التي تتخذها لصيانة سيادتها والحفاظ على أمنها الوطني ووحدتها الترابية.