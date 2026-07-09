العفو الدولية تدعو للتحقيق بضربات إسرائيلية في لبنان كجرائم حرب بيان سعودي كندي: بناء شراكة قوية ومستقبلية بين البلدين وتعزيز التعاون في شتى المجالات الجامعة العربية تستنكر هبوط طائرة إيرانية في مطار صنعاء الدولي البحرين تُدين تكرار الاعتداءات الإيرانية على بلادها والكويت والأردن سلمان للإغاثة يوزع (3,489) كرتون تمر في محافظة اللاذقية النائب العام يلتقي المستفيدين ويوجّه بسرعة دراسة الطلبات وإنجازها باحثون صينيون يطورون تكنولوجيا لإنتاج الفحم الحيوي من النفايات الزراعية أمانة الرياض تصدر الدليل الاسترشادي للمطور والمستثمر العقاري بمدينة الرياض سلمان للإغاثة يمد الأسر الأكثر احتياجًا في وسط وجنوب قطاع غزة بـ (25) ألف وجبة غذائية عسير سيدة الضباب.. رحلة صيفية عبر الطرق إلى قلب الجبال والوديان
أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استنكاره الشديد لقيام طائرة إيرانية بالهبوط في مطار صنعاء الدولي منذ أيام، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراتٍ متصاعدة وتحدياتٍ جسيمة، تُهدد أمنها واستقرارها.
وأكد المتحدث أن هبوط الطائرة المذكورة، الذي تمّ دون تنسيق مسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إنما يُشكل إنتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن ووحدة أراضيه، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي.
وذكّر المتحدث الرسمي مُجدداً بموقف الجامعة العربية الثابت بدعم سيادة الدول العربية وإستقلالها، وكذا بالتضامن الكامل مع اليمن، قيادةً وشعباً، والوقوف إلى جانب كل الإجراءات التي تتخذها لصيانة سيادتها والحفاظ على أمنها الوطني ووحدتها الترابية.