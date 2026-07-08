الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

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سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الباوند مع إغلاق الأسواق اللندنية، (1.3360) دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة (0.05%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى (1.1721) يورو، بنسبة (0.12%).