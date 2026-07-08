Icon

ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام Icon “الكر”.. أداة تراثية في القصيم تتحدى الزمن وتحفظ مهنة صعود النخيل Icon السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين Icon إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) حتى عام 2027 Icon الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو Icon قوة دفاع البحرين تعلن اعتراضها عددًا من الاعتداءات الجوية الإيرانية Icon الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة توزع أكثر من (1.5) مليون مطبوعة دعوية بعدة لغات Icon قادة الناتو يعلنون استثمارات دفاعية تتجاوز 50 مليار دولار Icon ضبط مواطن مخالف لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في محمية طويق الطبيعية Icon بنجلاديش.. وفاة 5 أطفال في انهيار أرضي بسببب الأمطار الموسمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

الأربعاء ٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٨ مساءً
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

 

سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع إغلاق الأسواق اللندنية، (1.3360) دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة (0.05%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى (1.1721) يورو، بنسبة (0.12%).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد