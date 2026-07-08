الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

سجل الجنيه الإسترليني، اليوم، ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع إغلاق الأسواق اللندنية، (1.3360) دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة (0.05%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة إلى (1.1721) يورو، بنسبة (0.12%).