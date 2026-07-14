الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو ترامب: مضيق هرمز مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران الأمن البحري العُماني: إصابة 6 بحارة وفقدان 3 إثر استهداف 3 ناقلات برنامج الغذاء العالمي: أزمة الجوع في السودان تشتد بسبب الحرب وإغلاق هرمز عبدالعزيز بن سعود يزور المقر الرئيس للحرس المدني الإسباني السعودية تدين وتستنكر اعتداءات إيران على الكويت والبحرين والإمارات والأردن وقطر الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح أعمال الملتقى الثالث لعلماء باكستان 42 جهة حكومية تستعرض جاهزيتها وقدراتها على الاستجابة في التمرين التعبوي “استجابة 24” الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات مع وزير الداخلية الإسباني ويوقّعان وثيقة التدريب الشاملة
سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3396) دولار أمريكي، بارتفاع (0.36%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية عند (1.1709) يورو بنسبة (0.15%).