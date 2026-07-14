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الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
المواطن - فريق التحرير

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سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3396) دولار أمريكي، بارتفاع (0.36%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية عند (1.1709) يورو بنسبة (0.15%).

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