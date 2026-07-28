الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو

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سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي وانخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3304) دولار أمريكي، بارتفاع (0.04%)، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية عند (1.1673) يورو بنسبة (0.13%).