الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

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سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.
وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3462) دولار أمريكي، بارتفاع (0.87%)، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية عند (1.1682) يورو بنسبة (0.23%).