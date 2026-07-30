الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3462) دولار أمريكي، بارتفاع (0.87%)، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية عند (1.1682) يورو بنسبة (0.23%).