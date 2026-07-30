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الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٧ مساءً
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو
المواطن - فريق التحرير

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سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”.

وبلغ الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3462) دولار أمريكي، بارتفاع (0.87%)، فيما زاد مقابل العملة الأوروبية عند (1.1682) يورو بنسبة (0.23%).

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