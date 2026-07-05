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الجوازات توضح خطوات إصدار تقرير الخروج النهائي دون مراجعة الفروع

الأحد ٥ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٨:١١ مساءً
الجوازات توضح خطوات إصدار تقرير الخروج النهائي دون مراجعة الفروع
المواطن - فريق التحرير

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أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة إلكترونية جديدة عبر منصة أبشر تُمكّن المواطنين والمقيمين من إصدار تقرير لإثبات الخروج النهائي وطباعته بسهولة، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الخدمات الرقمية وتيسير إنجاز الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.

وأوضحت المديرية عبر منصة إكس أن إصدار التقرير يتم من خلال تسجيل الدخول إلى منصة أبشر، ثم الانتقال إلى قائمة خدماتي، واختيار الخدمات العامة، يليها تقارير أبشر، ومن ثم تحديد خدمة تقرير خروج نهائي لإصدار التقرير وطباعته إلكترونياً.

كما أكدت الجوازات استمرار إتاحة خدمة تواصل عبر منصة أبشر، والتي تتيح للمستفيدين تقديم طلبات تتعلق بالمعاملات التي يتعذر إنجازها إلكترونياً، بما يضمن معالجة الطلبات دون الحاجة إلى زيارة مقار إدارات الجوازات.

وبيّنت أن الاستفادة من خدمة تواصل تتم عبر الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، ومنها الجوازات، يليها خدمة تواصل، ثم تقديم طلب جديد، وتحديد القسم والخدمة الفرعية، وإرفاق المستندات المطلوبة مع وصف الطلب قبل إرساله لاستكمال الإجراءات إلكترونياً.

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