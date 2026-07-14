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الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران

الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي قادمة من إيران
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الثلاثاء، اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن العملية نُفذت بكفاءة عالية ودون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ ضمن الإجراءات العملياتية الهادفة إلى حماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة المواطنين.

وأوضح المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء مهامها بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، مع متابعة التطورات الميدانية والتعامل مع أي تهديد قد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي.

وشدد على أن أي محاولة للمساس بسيادة الأردن أو انتهاك مجاله الجوي ستُواجه بكل حزم، وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وبما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على أمن واستقرار المملكة.

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