السعودية: الضربات على أهداف محددة في العراق جاءت دفاعًا عن النفس وفقًا للقانون الدولي وزارة الدفاع: تنفيذ ضربات نوعية ضد ميليشيات بالعراق استهدفت منشآت بترولية بالسعودية الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى التاسعة مساء ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 13 وفاة توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق هطول أمطار الخير على منطقة جازان فيصل بن فرحان يبحث هاتفيا التطورات في المنطقة مع وزراء خارجية قطر والكويت والبحرين المملكة تدين استمرار الميليشيات التابعة لإيران بالعراق في إطلاق المسيرات لاستهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس وزراء مملكة إسبانيا
صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن الدفاعات الجوية، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.
وأكد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.