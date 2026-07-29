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الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران

الأربعاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
الجيش الأردني: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ قادمة من إيران
المواطن - فريق التحرير

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صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن الدفاعات الجوية، وضمن منظومة الرصد والمتابعة، تعاملت فجر اليوم الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، وتم اعتراضها وإسقاطها وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.

وأكد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

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