الجيش الأردني: الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت اليوم، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى اعتراضها وإسقاطها.

وأكّدت القوات المسلحة -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية- أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها.

وأضافت أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرة إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.