الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إيرانية الجيش الأردني: الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد القتل تعزيرًا لأحد الجناة في تبوك لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة ضبط 15836 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر الدولية بدء مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة الكويت: حريق في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه عقب هجوم إيراني قائد المنتخب الإسباني: ندخل نهائي كأس العالم بطموح التتويج والثقة بقدرتنا على الفوز طقس السبت.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت اليوم، لعشرة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وجرى اعتراضها وإسقاطها.
وأكّدت القوات المسلحة -وفق ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية- أن التعامل مع الصواريخ تم وفق الإجراءات العملياتية والتدابير الدفاعية المعمول بها.
وأضافت أن عملية الاعتراض والإسقاط لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرة إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.