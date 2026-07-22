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الجيش الأردني يعترض 4 صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة

الأربعاء ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٨ مساءً
الجيش الأردني يعترض 4 صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية تستهدف أراضي المملكة، وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني.

وأوضح المصدر أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وإسقاط 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان المتبقيان في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأشار إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي انتقلت فور وقوع الحادثة إلى مواقع سقوط الصاروخين وموقع الشظايا الناجمة عن عمليات الاعتراض، وعملت على تأمين تلك المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

وأكد المصدر العسكري أن الأجواء الأردنية تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة، مشدداً على أن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، بما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها.

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