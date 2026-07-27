Icon

هيئة الطرق: مساران رئيسان يسهّلان الوصول برًّا من الرياض إلى الوجهات السياحية في حائل Icon الرئيس اللبناني: لن نقبل باستمرار خرق إسرائيل بنود صيغة اتفاق الإطار Icon “الأمن البيئي” يضبط مخالفًا في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي البلاد Icon جامعة جازان تفتح باب التقديم على برامج الدبلومات عن بُعد Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن الانتهاء من إعداد المخطط العام لشمال شرق الرياض Icon حرس الحدود بتبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية Icon جامعة الأميرة نورة تُطلق نظام “التسريع الأكاديمي” للطالبات المستجدات Icon البلديات والإسكان: إصدار أكثر من 34 ألف رخصة بناء خلال النصف الأول من 2026 Icon الصين: بداية وساطة جديدة لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي البلاد

الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٦ مساءً
الجيش الأردني يعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي البلاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الجيش الأردني أن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت، اليوم، طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي البلاد.
وبيّن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أنه لم تسفر عملية الاعتراض والإسقاط عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الشظايا، وتعاملت معها، وأمّنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجيش الأردني يعترض 4 صواريخ إيرانية اخترقت أجواء المملكة
العالم

الجيش الأردني يعترض 4 صواريخ إيرانية اخترقت...

العالم