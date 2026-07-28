رياح شديدة السرعة على المنطقة الشرقية حتى العاشرة مساء #يهمك_تعرف | لا إفصاح عن السيارة الجديدة.. حساب المواطن يوضح آلية احتساب الأصول الجيش الأردني يُسقط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح مع غبار على عدة مناطق وظائف شاغرة في شركة أكوا باور وظائف شاغرة بـ بنك D360 الرقمي وظائف شاغرة لدى شركة علم وظائف شاغرة في شركة ساتورب وظائف شاغرة بمركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن سلاح الجو الملكي تعامل فجر الثلاثاء مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني، ضمن منظومة الرصد والمتابعة المعتمدة، وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة وفق قواعد الاشتباك المقررة.
وأكد الناطق أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشدداً على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.