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الجيش الأردني يُسقط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية

الثلاثاء ٢٨ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
الجيش الأردني يُسقط طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي في الصحراء الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن سلاح الجو الملكي تعامل فجر الثلاثاء مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني، ضمن منظومة الرصد والمتابعة المعتمدة، وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة وفق قواعد الاشتباك المقررة.

وأكد الناطق أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية حدود المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، مشدداً على أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

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