الجيش الألماني يختبر مسيّرة لإجلاء المصابين من ساحات القتال

تختبر القوات المسلحة الألمانية، نظامًا جديدًا للطائرات المسيّرة مخصصًا لإجلاء المصابين من مناطق القتال.

وأعلن الجيش الألماني والشركة المصنعة “أفيلوس” التي يقع مقرها في مدينة إيسمانينج جنوبي ألمانيا أنه جرى مطلع أبريل الماضي توقيع عقد لتشغيل النظام تجريبيًا باستخدام طائرتين مسيّرتين من طراز “جريله”.

ووفقًا للطرفين، يشمل المشروع أيضًا تدريب أفراد الجيش الألماني، وجاء في البيان: “يهدف المشروع إلى مواءمة النظام بدقة مع المتطلبات الخاصة للقوات المسلحة، من خلال اختباره عمليًا بالتعاون مع الخدمات الطبية في الجيش الألماني”.

وبحسب الشركة المصنعة، يبلغ مدى الطائرة المسيّرة “جريله” ما يقرب من 50 كيلومترًا، وتطير بسرعة تقارب 90 كيلومترًا في الساعة، ويمكنها نقل شخص يصل وزنه إلى 135 كيلوجرامًا.