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الجيش الأمريكي يستهدف محيط جزيرة قشم في إيران بالصواريخ

الخميس ١٦ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ مساءً
الجيش الأمريكي يستهدف محيط جزيرة قشم في إيران بالصواريخ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس، أن الجيش الأمريكي شن هجوما صاروخيا استهدف محيط جزيرة قشم في مضيق هرمز.

وفي بيان نقلته وكالة أنباء فارس، شبه الرسمية، قالت محافظة هرمزخان جنوبي إيران، إن القوات الأمريكية استهدفت بالصواريخ مناطق قرب جزيرة قشم، ولم يذكر البيان تفاصيل حول الهجوم الأمريكي.

وفي وقت سابق الخميس، قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، في بيان، إن قواتها شنت ضربات استهدفت مواقع للدفاع الساحلي وصواريخ كروز في جزيرة طنب الكبرى الإيرانية المتنازع عليها مع الإمارات، خلال موجة استمرت 90 دقيقة.

وتقول “سنتكوم” إن الضربات تهدف لمواصلة “تقويض قدرة إيران على تهديد البحارة الذين يعملون على متن السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز”.

وفي المقابل، ترد طهران منذ أيام بقصف ما تقول إنها منشآت عسكرية أمريكية في دول عربية، بينها الكويت والبحرين والأردن، بينما أعلنت بعض هذه الدول أن الهجمات الإيرانية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية.

وفي 18 يونيو الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

وتدعم واشنطن مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز في مسار يختلف عن ذلك الذي حددته إيران، وهو ما ترفضه طهران، مؤكدة أنها تستهدف أي سفينة لا تنسق معها قبل عبور المضيق الاستراتيجي لإمدادات الطاقة العالمية.

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