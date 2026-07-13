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الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران

الإثنين ١٣ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٩ صباحاً
الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران
المواطن - فريق التحرير

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شنّ الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على إيران، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أن قواتها بدأت في تمام الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش شَنّ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية؛ لتقويض قدراتها على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يعبرون مضيق هرمز بحرية.

وأضاف البيان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو من أصدر الأوامر بتنفيذ هذه الضربات لـ “محاسبة القوات الإيرانية”.

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