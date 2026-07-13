ارتفاع أسعار النفط بعد الضربات الأمريكية ضد إيران الجيش الأمريكي يشنّ موجة جديدة من الضربات على إيران نادي 100 Thieves يتوج بطلًا لـ”فالورانت” في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 الأردن تعترض وتسقط أربعة صواريخ إيرانية دخلت مجالها الجوي حريق يجتاح غابة فونتينبلو جنوب باريس ويؤدي إلى إخلاء منازل موجة حر تحطم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وسط أمريكا الدفاعات الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية طقس الاثنين.. أجواء حارة وهطول أمطار ورياح نشطة بعدة مناطق فيلادلفيا تُعلن حالة الطوارئ إثر انفجارات هوائية عنيفة خلّفت أضرارًا مادية ضيوف برنامج خادم الحرمين: خدمات استثنائية ورعاية متكاملة منذ الوصول وحتى أداء العمرة
شنّ الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على إيران، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها، أن قواتها بدأت في تمام الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش شَنّ جولة جديدة من الضربات ضد أهداف إيرانية؛ لتقويض قدراتها على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الذين يعبرون مضيق هرمز بحرية.
وأضاف البيان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هو من أصدر الأوامر بتنفيذ هذه الضربات لـ “محاسبة القوات الإيرانية”.