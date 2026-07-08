الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف في إيران

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء الأربعاء، أن الجيش الأميركي بدأ تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف “تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز”، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق المؤقت لوقف الحرب مع إيران قد “انتهى”.

وقالت القيادة في بيان إن الولايات المتحدة تحمّل إيران مسؤولية ما وصفته ب”الاعتداءات الأخيرة غير المبررة” على السفن التجارية والأطقم المدنية التي تبحر في الممر المائي الدولي الحيوي.

أمريكا تقصف إيران مجددا

كما أضاف البيان أن التحركات العسكرية الأميركية تأتي في إطار حماية حرية الملاحة وضمان أمن حركة السفن في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية.

من جانبه، قال مسؤول أميركي أن الجيش الأميركي ينفذ ضربات على أهداف إيرانية في مضيق هرمز، بحسب “أكسيوس”.

بالمقابل، سمع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس ومحيطها، فيما أعلنت الدفاعات الجوية الإيرانية تصديها لما وصفته ب”أهداف معادية” بالقرب من المدينة الواقعة جنوب البلاد، وفق ما نقلته وكالة مهر الإيرانية.

كما سمع دوي انفجارات في منطقة سيريك وبالقرب من كنارك وجابهار جنوباً ومدينة بوشهر التي تبعد نحو 700 كيلومتر جنوب طهران. وتُعد من المدن الساحلية المهمة في إيران بسبب موقعها القريب من مضيق هرمز.

تزامناً مع ذلك، قالت وكالة مهر إن الدفاعات الجوية الإيرانية تشارك في التصدي لـ”أهداف معادية” بالقرب من بندر عباس.

انفجارات في مدينة جابهار

فيما انقطع التيار الكهربائي في مدينة جابهار بعد سماع انفجارات هزت المدينة، وفق ما نقلته وكالة إرنا.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن “الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة لن تمر دون رد”، وفق ما أوردته وكالة مهر الإيرانية.

كما أضاف في وقت سابق اليوم، إلى أنتصريحات ترامب “ليست دليلًا على القوة، بل اعتراف بفشل سياسة بُنيت لسنوات على القوة والعقوبات والتهديدات، والتي فشلت في نهاية المطاف في إخضاع الشعب الإيراني”.

وكتب غريب آبادي على موقع “إكس”: “يجب الحديث إلى ترامب.. باللغة التي يفهمها، وهي على ما يبدو لغة القوة”.

وكان ترامب قد صرح الأربعاء، بأن مذكرة التفاهم بين بلاده وطهران “انتهت”، وهدد بشن جولة أخرى من الهجمات. وقال: “لقد ضربناهم بقوة الليلة الماضية، ومن المرجح أن نضربهم بقوة مرة أخرى الليلة”.

كما هدد بإعادة فرض الحصار البحري على إيران، وقال: “قد نعيد فرض الحصار، ولن يكون هناك حصار إلا على إيران، أما البقية فلهم حرية التصرف”.

يذكر أن الولايات المتحدة شنت أمس الثلاثاء ضربات على أكثر من 80 هدفاً في إيران رداً على هجمات إيرانية استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز.

ثم أعلنت طهران اليوم مهاجمتها قواعد أميركية في الكويت والبحرين، رداً على ضربات واشنطن.

كما ألغت الولايات المتحدة الرفع المؤقت للعقوبات على النفط الإيراني عقب الهجمات على السفن.

ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو (حزيران) لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) بضربات أميركية إسرائيلية على إيران.