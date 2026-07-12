الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران

شنّ الجيش الأمريكي ضربات جوية جديدة على إيران، ردًا على هجوم استهدف سفينة حاويات أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات -وهي الثالثة هذا الأسبوع- تهدف إلى تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية، بعد الهجوم الذي أسفر عن فقدان أحد أفراد الطاقم وإلحاق أضرار جسيمة بالسفينة.