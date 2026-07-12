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الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران

الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٥ صباحاً
الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران
المواطن - فريق التحرير

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شنّ الجيش الأمريكي ضربات جوية جديدة على إيران، ردًا على هجوم استهدف سفينة حاويات أثناء عبورها مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات -وهي الثالثة هذا الأسبوع- تهدف إلى تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية، بعد الهجوم الذي أسفر عن فقدان أحد أفراد الطاقم وإلحاق أضرار جسيمة بالسفينة.

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