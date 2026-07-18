الجيش الأمريكي يعلن إطلاق موجة ضربات جديدة على إيران

أعلن الجيش الأمريكي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن إطلاق موجة ضربات جديدة على إيران.

وبدأ الجيش الأمريكي اليوم، تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران لليلة السابعة على التوالي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: إن الضربات الجديدة تهدف إلى مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية.