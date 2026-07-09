الجيش الأمريكي يُكمل جولة إضافية من الضربات على إيران

أكمل الجيش الأمريكي اليوم، جولة ‌جديدة من الضربات على إيران.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية استهدفت ‌نحو 90 ​هدفًا عسكريًا إيرانيًا، شملت أنظمة دفاع جوي ​وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ ‌وطائرات مسيرة وقدرات ​بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية ‌على طول الساحل ​الإيراني.