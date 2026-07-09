الجيش الأمريكي يُكمل جولة إضافية من الضربات على إيران

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أكمل الجيش الأمريكي اليوم، جولة جديدة من الضربات على إيران.
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 90 هدفًا عسكريًا إيرانيًا، شملت أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وقدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية على طول الساحل الإيراني.