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الجيش الأمريكي يُكمل جولة إضافية من الضربات على إيران

الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
الجيش الأمريكي يُكمل جولة إضافية من الضربات على إيران
المواطن - واس

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أكمل الجيش الأمريكي اليوم، جولة ‌جديدة من الضربات على إيران.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية استهدفت ‌نحو 90 ​هدفًا عسكريًا إيرانيًا، شملت أنظمة دفاع جوي ​وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ ‌وطائرات مسيرة وقدرات ​بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية ‌على طول الساحل ​الإيراني.

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