الجيش الأميركي: استهدفنا الدفاعات الجوية والصواريخ والمسيرات الإيرانية

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الثلاثاء، استكمال موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران، في إطار العمليات التي تنفذها واشنطن لتقويض القدرات العسكرية الإيرانية وحماية الملاحة في المنطقة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن العملية استمرت خمس ساعات، واستهدفت مواقع عسكرية في بوشهر، وتشابهار، وجاسك، وكونارك، وأبو موسى، وبندر عباس، بهدف الحد من قدرة طهران على شن هجمات ضد السفن التجارية.

وأوضح البيان أن القوات الأميركية استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف أنظمة الدفاع الجوي على السواحل الإيرانية، إلى جانب مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، وعدد من القدرات البحرية التابعة لإيران.

وأضافت “سنتكوم” أن أكثر من 50 ألف عسكري أميركي ينتشرون حاليًا في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتطورات الأمنية المتسارعة.

وكان الجيش الأميركي أعلن، مساء الاثنين، تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران، هي الثالثة على التوالي، في تصعيد عسكري متواصل يهدد بتقويض مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب.