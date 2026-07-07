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في الهجمات الأخيرة

الجيش البريطاني: 3 ناقلات تعرضت للقصف بمضيق هرمز

الثلاثاء ٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٦ مساءً
الجيش البريطاني: 3 ناقلات تعرضت للقصف بمضيق هرمز
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجيش البريطاني أن ثلاث ناقلات تعرضت للقصف اليوم الثلاثاء في مضيق هرمز، في أحدث الهجمات التي تستهدف السفن التي تتحرك عبر المصب الضيق للخليج العربي.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة، إن سفينة ثالثة أصيبت بطائرة مسيرة في الممر المائي الحيوي لشحن النفط، حيث تعرضت ناقلتان أخريان لهجوم في وقت سابق من اليوم.

وأفاد مركز عمليات التجارة البحرية للمملكة المتحدة أن السفينة الثالثة تعرضت لأضرار طفيفة، دون وقوع إصابات، وواصلت طريقها.

 

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