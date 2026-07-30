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الجيش السوداني يشن هجمات جوية على مواقع الدعم السريع بكردفان

الخميس ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٨ مساءً
الجيش السوداني يشن هجمات جوية على مواقع الدعم السريع بكردفان
المواطن - فريق التحرير

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شنّ الطيران الحربي التابع للجيش السوداني، اليوم، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت تحشيدات ومواقع عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان، في تصعيد جوي يعد الأوسع والأعنف منذ اندلاع النزاع.

وقال الجيش السوداني:”إن الطيران الحربي واصل، لليوم الثاني على التوالي، مهاجمة مواقع الدعم السريع وأهداف متحركة تابعة للقوات في ولايتي شمال وغرب كردفان”، مضيفًا أن العملية شاركت فيها مقاتلات حربية وطائرات مسيّرة إستراتيجية، نفذت ضربات متزامنة على تجمعات وآليات للدعم السريع في مناطق أم بادر، وسودري، وأبو زعيمة، والجمامة، والمزروب بولاية شمال كردفان، قبل أن تمتد إلى مدينتي الخوي والنهود في غرب كردفان، حيث استهدفت تحشيدات كبيرة وعتادًا عسكريًا ضخمًا لقوات الدعم.

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