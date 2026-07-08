الجيش السوداني يعلن السيطرة على مدينة الكرمك بالنيل الأزرق

كشفت مصادر مطلعة، مساء الأربعاء أن الجيش السوداني دخل مدينة الكرمك في إقليم النيل الأزرق، واستكمل عمليات تمشيطها وتأمينها، في خطوة تمثل تقدماً جديداً للقوات الحكومية ضمن عملياتها العسكرية المتواصلة ضد قوات الدعم السريع.

وأوضح محافظ الكرمك، عيد العاطي محمد الفكي، أن عملية السيطرة على المدينة اكتملت بالكامل، مؤكداً أن قوات الجيش تمكنت من تأمين المدينة ومحيطها بعد انتهاء العمليات العسكرية، وفقا لـ”العربية”.

وأوضح أن استعادة الكرمك جاءت عقب معركة عنيفة استمرت أكثر من ست ساعات، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع وعناصر من الحركة الشعبية انسحبوا من المدينة تحت ضغط هجمات الجيش.

وأضاف المحافظ أن السلطات ستبدأ فوراً الترتيب لعودة السكان الراغبين في الرجوع إلى منازلهم، بعد استكمال الإجراءات الأمنية والتأكد من استقرار الأوضاع داخل المدينة.

وأشار كذلك إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة تأهيل المرافق الحيوية التي تعرضت للتخريب، واستعادة الخدمات الأساسية، إلى جانب التحضير للموسم الزراعي، في إطار جهود إعادة الحياة الطبيعية إلى الكرمك بعد استعادتها.

وتكتسب الكرمك أهمية استراتيجية نظراً لموقعها في ولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع إثيوبيا، ما يجعلها نقطة ذات أهمية عسكرية ولوجستية في مسار العمليات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه المواجهات على عدة جبهات داخل السودان، حيث يسعى الجيش إلى استعادة السيطرة على مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، فيما تشهد مناطق أخرى اشتباكات متقطعة وغارات بالطائرات المسيّرة.

وكانت شبكة أطباء السودان أعلنت، في وقت سابق الأربعاء، مقتل عشرة مدنيين، بينهم خمس نساء من أسرة واحدة، إثر استهداف مركبتهم بمسيّرة قالت إنها تابعة لقوات الدعم السريع غرب أم درمان، أثناء توجههم لحضور مناسبة اجتماعية، فيما اتهمت الشبكة قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين بشكل متعمد، وهو ما لم يصدر بشأنه تعليق من القوات.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، أسفرت المعارك عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من 11 مليون شخص، فيما تصف الأمم المتحدة الأزمة بأنها واحدة من أكبر أزمات النزوح والجوع في العالم، مع استمرار القتال في عدد من الولايات السودانية وتفاقم الأوضاع الإنسانية.