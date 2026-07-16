Icon

الهند: مقتل شخص وإصابة آخرين في تدافع خلال مهرجان هندوسي Icon الجيش الكويتي: اعترضنا وتعاملنا مع 32 طائرة مسيرة معادية Icon الإمارات تنفي سماع دوي انفجارات في وسط دبي: تحروا الدقة Icon البيت الأبيض: إيران ترغب في إبرام اتفاق والمحادثات مستمرة Icon الولايات المتحدة تعلن بدء موجة خامسة من الضربات على إيران Icon الجفاف يدفع أقاليم أمريكية لتطبيق نظام الحصص في المياه Icon وزير البلديات والإسكان: السعودية رسخت أنموذجًا متقدمًا في التنمية الحضرية المستدامة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس البنغلاديشي في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية Icon الكويت تعلن اعتراض 32 طائرة درون دخلت المجال الجوي Icon “وزارة الاتصالات” تطلق برنامج شهادة مهارات الذكاء الاصطناعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

الجيش الكويتي: اعترضنا وتعاملنا مع 32 طائرة مسيرة معادية

الجمعة ١٧ يوليو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
الجيش الكويتي: اعترضنا وتعاملنا مع 32 طائرة مسيرة معادية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الجيش الكويتي، مساء أمس الخميس، اعتراض والتعامل مع 32 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي للبلاد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، في بيان صحفي، إن “القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، 32 طائرة مسيّرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضها والتعامل معها”.

وأضاف: “أسفر العدوان الإيراني الآثم عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية في البلاد، كما نتج عن عمليات اعتراض الأهداف المعادية سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية، مما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد