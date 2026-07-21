واشنطن تصعّد الحرب التجارية مع كندا برسوم تصل إلى 50% الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية رئيس الوزراء البريطاني الجديد يعلن تشكيل حكومته الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات الأمريكية ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بعسير موجة حارة ورياح نشطة وأتربة مثارة على المنطقة الشرقية توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 5 مناطق السعودية تدين تصريحات ما يسمّى المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي من اتهامها بحصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية عليها
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش في الكويت أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.
وأوضحت الرئاسة في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.