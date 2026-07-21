الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش في الكويت أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.