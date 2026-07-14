الجيش الكويتي: نتعامل مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها

أعلن الجيش الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الكويتية تتعامل حاليا مع هجمات معادية ويتم اعتراضها والتصدي لها.

وقبل قليل، كشف الجيش الكويتي أن منظوماته الدفاعية تتصدى في الوقت الراهن لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وكان الحرس الثوري الإيراني نفذ هجمات جديدة استهدفت الكويت في الأمس.