الجيش الكويتي يعلن اعتراض هجمات صاروخية ومسيرات من إيران

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أعلن الجيش الكويتي، اليوم الأحد، اعتراض هجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، مشيراً إلى أن أصوات الانفجارات هي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.
ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، إلى “التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.