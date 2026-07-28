الجيش الكويتي يفتح باب التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، ممثلة برئاسة الأركان العامة للجيش – هيئة الإدارة والقوى البشرية، فتح باب التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية ضمن دورة تطوع ضباط الصف والأفراد، أمام المواطنين الكويتيين من حملة عدد من المؤهلات الدراسية، على أن يبدأ التسجيل اعتبارًا من 28 يوليو 2026 ويستمر حتى 18 أغسطس المقبل.

وأوضحت الوزارة أن باب التطوع يشمل حملة الشهادات الجامعية، وشهادات الدبلوم بعد الثانوية، والثانوية العامة وما يعادلها، إضافة إلى شهادات الصفوف الحادي عشر والعاشر والتاسع والثامن، وفق الشروط والضوابط المحددة لكل فئة.

وبحسب الإعلان، يشترط في المتقدم أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يتجاوز 26 عامًا من تاريخ الإعلان، وأن يكون لائقًا صحيًا للخدمة العسكرية، وألا يقل طوله عن 157 سنتيمترًا، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية وتمتعه بحسن السيرة والسلوك.

كما تضمنت الشروط ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة لدى أي جهة حكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائي. وفي حال كان المتقدم موظفًا، يتعين عليه إحضار استقالته من جهة عمله بعد قبوله نهائيًا.